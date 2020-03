Sada više i nema dileme, Norvežani neće na teren!

Fudbalski savez Norveške je objavio informaciju da će slušati savete Vlade te države i da neće igrati utakmicu protiv Srbije.



Utakmica zvanično nije otkazana, a očekuje se u utorak od UEFA da to bude i zvanično.



"Savez je lojalan vlasti i njenim odlukama i ograničenjima i takođe ima odgovornost prema situaciji u državi. Zato je sva aktivnost Saveza za april otkazana još u utorak ujutru. To se takođe odnosi na meč sa Srbijom 26. marta. To je datum kada su zabranjene sve sportske aktivnosti u Norveškoj", kažu u norveškom savezu.



Još jednom su pojasnili da ne planiraju da izlaze na teren.



"To znači da ne planiramo meč na Ulevalu tog dana. Informisali smo UEFA o tome uz preporuku norveških vlasti. Produžetak obaveznog karantina znači i da će svi igrači koji dođu u Norvešku biti u karantinu 14 dana i da će biti u karantinu na dan utakmice. Savez ne odlučuje o tome da li će meč sa Srbijom biti otkazan ili odložen. To ćemo znati posle telefonske sednice UEFA 17. marta", kažu Norvežani.