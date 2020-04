Sa Žukom i Moreirom stigao u Partizan, da li je najgore pojačanje ikad?

Žuka, Moreira i on.



Bio je jul 2007. godine kada su stigli u redove crno-belih, prva dvojica su ispisali fenomenalne stranice crno-bele istorije, a ovaj treći je bio najveći promašaj u novijoj istoriji.



To je Vitor Ugo, predstavljen kao klasičan "razbijač" i koji je postigao dva gola za Partizan na pripremnoj utakmici protiv Fortune iz Kelna koju su crno-beli dobili za 15:0.



Ostaje da se vidi da li ga je baš to preporučilo crno-belima ili ne, ali ostaće zapisano da je za Partizan odigrao dve prvenstvene utakmice i da nije postigao niti jedan gol.



Već u januaru je otišao, a znate li da je tokom svoje karijere, iako napadač, postigao ne više od pet golova u prvenstvenim mečevima?



Menjao je klubove kao čarape (ukupno 19), a završio je karijeru 2013. godine.