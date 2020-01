Sa Vojvodinom otišao u Antaliju, sa Partizanom je napušta?

Bojan Matić je i dalje fudbaler Vojvodine, uprkos interesovanju beogradskog Partizana.Ovaj napadač bi mogao da pređe u crno-bele jer interesovanje postoji već nekoliko meseci, ali do realizacije transfera nije došlo jer klubovi nisu mogli da se dogovore. Matić je izrazio želju da bude član Partizana i tu nema ništa sporno, nekoliko puta je do sada rekao da kada se klubovi budu dogovorili, on će obući dres kluba iz Humske.Partizan ga i dalje želi, smatra se da je sjajna opcija za zamenu Sadiku, a postoji mogućnost da se u narednih dan ili dva razreši situacija imajući u vidu da su crno-beli takođe u okolini Antalije na pripremama za drugi deo sezone. "Mondo" prenosi da je i dalje najveća prepreka obeštećenje koje traži Vojvodina za ovog fudbalera.Crno-beli u svojim redovima imaju Umara Sadika koji je bio sjajan u prvom delu sezone, a njegova zamena je bio Đorđe Ivanović. Na pripremama su i mladi Savo Arambašić koji je unapređen iz omladinske škole, kao i Miljan Škrbić koji je isproban od strane Miloševića koji je pohvalio njegovo znanje, ali nije fizičku spremu.