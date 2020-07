Sa "Krova" danas bacaju bombe!

Dosadašnji fudbaler ljubljanske Olimpije Marko Putinčanin potpisao je danas ugovor sa Voždovcem.





Putinčanin je od 2016. do 2018. godine bio standardan na mestu zadnjeg veznog igrača Voždovca, a nakon vremena provedenig u Vojvodini i Olimpiji, odlučio je da se vrati u beogradski klub.







On je rekao da je lep osećaj vratiti se u Voždovac, koji je uvek važio za odlično organizovan klub, a sada je, kako je naveo, sve na višem nivou.





"Krajem prošle sezone došao sam u Voždovac da treniram i održavam formu, mislim da je to jedini klub u Srbiji u koji mogu da dodjem uvek i budem dočekan raširenih ruku, moja druga kuća. S obzirom na to da nisam bio tu dve godine, mogu da primetim da je klub rapidno napredovao u mnogo segmenata. Kako u sportskom sektoru i u organizaciji, tako i u marketingu i infrastrukturi i to je jedan od razloga zbog kojih sam došao", naveo je on za sajt kluba.



Putinčanin (32) će ove sezone verovatno biti najstariji u podmlađenom timu Voždovca.





"Došlo je vreme da budem najstariji u ekipi. Izgleda da ćemo Stojčev i ja biti najstariji ove godine, ali rekao bih da godine ništa ne znače. Ekipa je sastavljena od jako talentovanih mladih igrača koji su takodje kvalitetne ličnosti i sjajni fudbaleri i mislim da ćemo imati odličnu saradnju na terenu i van njega", rekao je on.



"Pričao sam o ambicijama kluba sa rukovodstvom i šefom stručnog štaba, želje nam se poklapaju, a to je sam vrh tabele. Jasan cilj je ispred nas i daćemo sve od sebe da ga ostvarimo", dodao je Putinčanin.





Nova sezona u Super ligi Srbije počinje u petak, a Voždovac će dan kasnije u prvom kolu na svom terenu igrati protiv Radnika iz Surdulice.