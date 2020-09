Ruski hendikep, jedne stvari se boje mnogo više od Srbije!

Posle devet meseci, Rusi igraju ponovo, reprezentacija će ugostiti Srbiju, a ono što selektor Čerčesov mora da reši je odsustvo nekoliko strašno bitnih igrača, poput Golovina, Mirančuka i Čeriševa.



Mediji ocenjuju da je to veliki hendikep, oči su uprte u Dzubu koji dugo nije dao gol, selektor je pozvao četiri napadača, priča se da će probati sa 3-5-2 formacijom u kojoj Rusi retko igraju.



Javnost je očekivala više novih lica, Rusija je iskusna, ali mnogi smatraju i prestara, veruju da je Liga nacija šansa da tim bude podmlađen.



Bilo kako bilo, domaći su optimisti, mada neki novinari smatraju da previše zavise od Dzube koji je već veteran, a odigrao je mnogo mečeva u poslednjih par meseci. Videćemo šta može Fedor Smolov koji je bio na pozajmici u Selti.



Inače, Rusima su najveći problem navijači, prazna VTB Arena ih onespokojava, o Srbiji se ne piše puno, predviđa se da bi utakmica mogla da bude efikasna i da će oba tima igrati na pobedu.



Od četiri napadača koje je Čerčesov pozvao samo Sobolev u poslednje vreme daje golove, ali bez obzira na to, Rusi su bili efikasni uglavnom protiv slabijih protivnika, mada su izgubili dva puta od Belgijanaca, ali su dali gol. No, ništa se od toga ne može zaključiti, kako rekosmo, nisu igrali devet meseci i forma je nepoznanica.









U nekim analizama se Srbija navodi kao rival protiv koga Rusi beleže dobre rezultate, ali i kao nepredvidiv protivnik, potencira se Aleksandar Mitrović kao igrač koji je najveća opasnost po gol domaćih.



Utakmica se igra večeras od 20:45 u Moskvi.