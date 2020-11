RTS pustio škotsku pevačicu nakon poraza Srbije

Srbija nije uspela da se plasira na Evropsko prvenstvo, ostaje nam da čekamo makar još tri-četiri godine pošto smo večeras poraženi od Škotske sa 5:4 nakon boljeg izvođenja penala, u regularnom delu je bilo 1:1.



Nakon utakmice na talasima Radio Beograda 1 pojavila se pesma Ejmi Mekdonald, čuvene škotske pevačice sa pesmom "This is the life", ili da prevedemo na srpski: "Ovo je život".







Inače, spikeri Radio Beograda su i ovoga puta fantastično prenosili utakmicu naše reprezentacije, istakli su i da su obe reprezentacije zaslužile plasman na EURO.





Interesantan odabir pesme nakon poraza...