RTS bi da prenosi ''Orlove'', ali gde je zapelo?

Utakmica se igra od 20:45h na ''Marakani'', a moći će da je gledaju samo oni koji u svom kablovskom paketu imaju kanal Nova S. Da sve bude još problematičnije, RTS neće moći da prenosi ni utakmice Evropskog prvenstva, ni ako naš nacionalni tim izbori plasman, osim ako ne bude nekog naknadnog dogovora koji sada nije na vidiku.







Tim povodom je objašnjenje ponudio glavni urednik sportske redakcije RTS-a Zoran Marković, koji se oglasio u razgovoru za '' Telegraf ''.





''Mi kao RTS ne možemo tu ništa da uradimo. Voleli bismo da imamo prenos, kao i ostale televizije. Trudićemo se da napravimo bilo kakav dogovor, ako bude prostora, da prenosimo EP ukoliko naša reprezentacija ode tamo. Možda će i druge televizije sa nacionalnom frekvencijom isto pokušati.

RTS i sve nacionalne frekvencije imaju želju da prenose jednu takvu utakmicu. Ne samo nju, nego sve one koje igra državna reprezentacija. Ali jednostavno nemaš pravo na to i niko ti to ne nudi.







Da je nama ponuđeno da kupimo prenos za određenu cenu i da nemamo novca, onda je to druga stvar, ali nama niko i ne nudi'', objasnio je Marković.





Dakle, kad bi neko do večeras ponudio, možda na RTS-u ne bismo gledali ''Montevideo'' u terminu utakmice Srbija - Škotska...



