Rostov preslišao Partizan!

Jako slaba utakmica ekipe Partizana na "Premijer kupu" u Kataru.



Ekipa Sava Miloševića je odigrala veoma loše sa dosta grešaka i u odbrani i u napadu, a jedino je pred kraj meča igrala nešto agilnije kada je Rostov vodio sa 3:0.



Meč se završio upravo tim rezultatom 1:3 (0:1).



Od starta je bilo jasno da Partizan neće imati nadmoć na sredini terena, Rostov je imao inicijativu i stvarao je šanse, da bi do gola došao u 32. minutu. Loše je reagovala odbrana Partizana i nakon greške lopta stiže do Mamaeva koji pogađa za 0:1.



Crno-beli nisu imali prilika do kraja poluvremena, pa je Savo napravio nekoliko izmena, koje nisu urodile plodom.





Nakon dobre akcije Rostova Dolgov postiže gol u 57. minutu za 0:2, da bi do kraja utakmice u 73. minutu Šomurodov postigao novi gol za 0:3.







Dosta živosti u ekipu Partizana je uneo Umar Sadik, a upravo je on postigao utešni gol za crno-bele sa bele tačke.









Doha, 04.02.2020.

Stadion: Aspire academy







Partizan: 88 Stojković(G)(K),3 S.Pavlović, 5 Vujačić, 73 Miletić,31 Brežančić, 19 Šćekić, 6 Natko, 20 Suma, 11 Asano, 50 Marković, 91 Matić



Izmene: 41 Popović(G), 72 Urošević, 16 Zdjelar, 7 Tošić, 99 Smiljanić, 10 L.Pavlović, 80 F.Stevanović, 18 Ivanović, 27 Lakčević, 4 Cucin, 9 Sadik



Rostov: 30 Pesjakov(G), 34 Kozlov, 5 Hadžikadunić, 55 Osipenko, 28 Černov, 7 Jeremenko, 17 Norman, 8 Popov(K), 10 Mamaev, 18 Zaintudinov, 19 Bajramijan



Izmene: 1 Rudakov(G), 31 Sedov, 4 Cedernikov, 13 Prošljakov, 14 Šomurodov, 22 Čerkes, 23 Bezrukov, 25Logašov, 6 Sablinov, 33 Kožemjakin, 47 Dolgov, 71 Livadnov, 78 Čistjakov, 88 Osinov