Rodićev rođendan uz dve rođendanske torte

Svi su mu poželeli samo zdravlja i sreće koje nam je neophodno u ovim vremenima. Rođendansku čestitku od porodice dobio je preko skajpa jer su ih vanredne okolnosti zatekle u dve države, saopšteno je na sajtu kluba.



"Supruga i deca su mi bile u Crnoj Gori kod njenih kad je proglašeno Vanredno stanje. Kad smo sagledali sve odlučili smo, koliko nam to teško bilo, da oni tamo i ostanu za vreme ove pandemije. Sve i da su se vratili morali bismo da budemo razdvojeni barem još dve nedelje. Teško nam pada što nismo zajedno, ali se tešimo da samo svi zdravi. Nadam se da ćemo ubrzo opet biti na okupu, srećom tehnologija je napredna pa se gledamo često tokom dana", rekao je Rodić za sajt kluba i dodaje da je ovo bio vanredni rođendan sa dve torte.



"Jedna ovde u Beogradu, druga u Podgorici. Proslavićemo večeras rođendan preko video poziva, deca će duvati svećice, izostaće, nažalost, zagrljaji i poljupci... Ma, samo zdravlja da bude i da ovo što pre prođe. Sve drugo ćemo nadoknaditi", ističe Rodić.



Da bi sve brže prošlo i sa što manje posledica samodisciplina građana je od izuzetne važnosti, ističe i levi bek.



"Ostanite kod kuće, budite disciplinovani, vodite računa o higijeni i ishrani i razmišljajte pozitivno. To je moj apel, jer nama sportistima je lakše da se prilagodimo svim pravilima pa i onima koje je propisala Vlada Republike Srbije jer smo navikli na disciplinu, na karantine, duge pripreme bez porodica. Vreme je da budemo socijalno odgovorni, svesni da štiteći sebe štitimo i druge", dodao je on.



Fudbaleri Crvene zvezde raznim akcijama, donacijama pokazali su visoku društvenu odgovornost u ovim teškim vremenima.



"Pomagali smo i do sada na razne načine, pomagaćemo i u budućnosti. Detalji nisu bitni, samo su dela važna", zaključio je Rodić.