Rodić i dalje "gladan", posle titule Zvezda ima još jedan cilj do kraja sezone!

Levi bek Crvene zvezde jedan je od sedmorice fudbalera koji su osvajali sve tri poslednje titule prvaka Srbije "crveno-belih". Ipak, ne zadovoljava se Rodić osvajanjem prvenstva, već je uveren da je ekipa spremna za osvajanje duple krune.



"Dominirali smo i ove sezone i sasvim zasluženo stiglo do het-trika titula, tek trećeg u istoriji kluba što svakako nešto lepo govori o našoj generaciji. Nije lako opstati i ostati na vrhu, mnogo rada, utakmica, napora je iz nas, ali se sav taj trud isplatio", ističe Rodić u intervjuu za klupski sajt.



Titula je ipak samo jedan od ciljeva.



"Sezona bi bila potpuna samo ako osvojimo i Kup. Verujem da je vreme za duplu krunu, koju svi zvezdaši dugo već čekaju. Imamo tri stepenice do cilja, prva je Inđija i potrudićemo se da meč u utorak završimo u našu korist", smatra on.



Inđija je jedini tim koji je zatresao mrežu Zvezde ovog proleća.



"Borili su se žestoko tada, mi smo propustili u finišu dva zicera da dođemo do pobede. Očekujemo da će imati isti pristup i prekosutra, biće borbeni i čekaće priliku iz kontre. Teren u Inđiji je prilično oštećen, videli smo to i na njihovom meču sa Spartakom. Međutim, znamo šta nas čeka, ako želimo trofej, a to jeste naša ambicija, moramo da budemo spremni na sve", rekao je Rodić



Crvena zvezda je na Banjici delovala fizički veoma dobro, a igrači su pokazali da dvomesečna pauza nije negativno uticala na njih.



"Radili smo savesno za vreme pandemije. Svi igrači su održali psiho-fizičku kondiciju koliko se moglo. Po povratku grupnim treninzima radilo se zaista u jakom ritmu što je doprinelo da na Banjici delujemo fizički dobro. Filozofija i zahtevi u igri na kojima insistira Dejan Stanković od svog dolaska polako dobijaju formu. Kockice se slažu, dolazi do sinhronizacije i zato verujem da ćemo iz dana u dan, iz meča u meč, biti sve bolji", kazao je levi bek.



"Bila bi sjajna stvar da posle više od deceniju na sve ove uspehe koje smo ostvarili budemo upamćeni kao generacija koja je osvojila i duplu krunu. Veliki je to motiv za nas, imamo karakter pobednika i učinićemo sve da 24. juna podignemo i pehar pobednika Kupa Srbije", ne krije optimizam Rodić.



Veruje Rodić u poslovicu - "Konac delo krasi".