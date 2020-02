Rockov želi pobedu u gradskom derbiju: "Nikada nisam komentarisao protivnike!"

"Naravno, cilj nam je pobeda. Mislim da smo pripreme odradili dobro, te potpuno spremni i orni očekujemo izazove koji su pred nama. Željni smo novog dokazivanja i ostvarivanja ciljeva koje smo zacrtali, te verujem da ćemo to pokazati već u prvom prolećnom kolu", rekao je Rockov.



Posle više od dva meseca pauze, ovog vikenda nastavlja se fudbalsko prvenstvo Srbije, a ekipa Vojvodine će u prvom prolećnom kolu dočekati Proleter.



Vojvodina je treća na tabeli domaćeg šampionata sa 42 boda, dok je Proleter na 11. poziciji sa 20 osvojenih bodova.



"Proleter je moja bivša ekipa i poznajem dosta njihovih igrača, ali protivnika nikada nisam komentarisao, niti utakmicama prilazim na taj način. Usredsređen sam jedino na ono što je naš cilj i na to kako da na terenu sprovedemo sve ono što smo se dogovorili", rekao je golman Vojvodine.



Utakmica između Vojvodine i Proletera igra se u subotu od 18 časova na "Karađorđu", a ulaznice za ovaj meč moći će besplatno da se preuzmu na blagajnama.



Rockov je istakao i da se nada da će tribine biti što punije.



"Nama igračima to mnogo znači i mislim da zaslužujemo da budemo gledani, jer time ujedno dobijamo i neku vrstu priznanja za sve ono što pružamo i radimo za našu Vojvodinu, koju navijači toliko vole i podržavaju. Nadam se da će stadion biti dobro popunjen i da ćemo na kraju meča imati razloga za slavlje", naveo je Rockov.