''Reprezentacija Kanade šokirana vestima iz Srbije!''

To je danas, između ostalog, otkrila Snežana Borjan, supruga Zvezdinog kapitena Milana Borjana, posle najnovijih provokacija na društvenim mrežama.





Ono što je njih najviše zabolelo ovoga puta, jeste to što je i jedna fotografija njihovog deteta iskorišćena za te provokacije.





Snežana Borjan je danas bila gošća u emisiji ''150 minuta'' na TV Prva i tom prilikom potvrdila da je posle svega reagovala i reprezentacija Kanade, ali i ambasada te zemlje.







''Dešavaju se jako strašne stvari. U poslednje četiri godine, od kada je moj muž u Zvezdi, svaki derbi za nas prođe jako traumatično. Ja sam bila četiri godine direktorka marketinga u FK Partizan, prva žena u istoriji fudbala na direktorskoj poziciji.





Naravno, sve to nosi ružne stvari, od kada je moj suprug došao u Zvezdu, postao kapiten, to je izazvalo jedan bes i ozbiljnu devijaciju ljudskih umova.





Ja sam meta napada navijača FK Partizan, ali ja ne želim da okrivim navijače, jer sam sigurna da oni nisu krivci, imate potpredsednika kluba koji javno iznosi uvrede na svom Tviter i Instagram nalogu na račun jedne žene.







Lidija Vukićević mi je poslala sjajnu poruku: 'Zavist je najdublji izraz divljenja'. Ja drugačije ne znam zašto smetam jednom muškarcu.







Moje ime se skandira pogrdno na svakom derbiju. To traje četiri godine, dobijamo užasne pretnje od strane navijača. Ali, do toga dolazi, jer čovek koji je potpredsednik Partizana, kači raznorazne stvari vezane za mene, profesor pravnog fakulteta stavi 'Snežana i sedam patuljaka' i sad je to kao smešno na moj račun.





Zamislite, uzeo je montiranu sliku mog deteta, odnosno neko drugi je montirao, on je postavio to na Tviter nalog. Stavio je glavu selektora Srbije. Svi su zgroženi, 200.000 poruka smo dobili.

Kada je došla uprava koja me sada napada, ja sam napustila Partizan. Nikada u istoriji srpskog, možda i svetskog fudbala nije dete jedne žene stavljeno na stub srama. Imam sve zapisano, sve to postoji, sve provokacije. Potpredsednik je dao akcenat navijačima. Mi smo ga već tužili.







Reprezentacija Kanade je šokirana ovim što se desilo u Srbiji kako je njihov državljanin, naše dete, izvrgnuto ruglu na društvenim mrežama. Kanadska ambasada će podneti prijave sa svoje strane. Nadam se da će sve što je urađeno mom detetu biti sankcionisano'', poručila je Snežana Borjan.