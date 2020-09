Reakcija Stanojevića na žreb u Nionu, poruka je jasna!

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je danas da bi bilo suviše neozbiljno da komentariše eventualnog protivnika u poslednjoj rundi kvalifikacija za Ligu Evropa do koje crno-beli tek treba da stignu.



"Više puta sam već istakao da je za mene najvažnija sadašnjost, ne ni prošlost ni budućnost. Bilo bi suviše neozbiljno da komentarišemo nešto a da još nismo savladali prepreke do toga, a to je utakmica sa ekipom Šarlroa iz Belgije sledeće nedelje", rekao je Stanojević, prenosi klub.



"Posle Super lige i utakmice sa ekipom Zlatibora, to je naš glavni fokus. Ima vremena, pričaćemo", dodao je on.



Fudbaleri Partizana će u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evropa, ako pobede u trećem kolu, igrati protiv boljeg iz meča Apolon - Leh, odlučeno je danas žrebom u Nionu.



Na putu do poslednje runde kvalifikacija, izabranici Aleksandra Stanojevića moraju prvo da eliminišu belgijski Šarlroa i ako uspeju u tome na svom stadionu doćekaće kiparski ili poljski klub.



Utakmice trećeg kola kvalifikacija na programu su sledećeg četvrtka, dok će se plej-of runda igrati 1. oktobra.



U obe runde igraće se samo jedna utakmica.