Razjašnjenje, Partizan ne ostaje bez 2 miliona evra zbog Pavlovića, naprotiv!

Danas se pojavila informacija da bi Strahinja Pavlović mogao na pozajmicu u Serkl Briž, što su mnogi protumačili da bi Partizan mogao da ostane bez dva miliona evra na ime bonusa u sledećoj sezoni.



Ipak, Vladimir Vuletić je večeras na Tviteru sve razjasnio.



"Svakih 5 utakmica koje Strahinja Pavlović odigra u bilo kom takmicenju za Monako, FKP pripada po 400.000€ i tako do maksimuma od 2.000.000. To može biti u bilo kojoj sezoni njegovog ugovora a ne samo u predstojećoj. Dodatnih 1.000.000€ FKP će inkasirati ako tokom trajanja ugovora Strahinje i Monaka (dakle narednih 5 godina) Monako ostvari dva plasmana u bilo LŠ, bilo LE. Dodatno, FKP ima 10% od naredne prodaje igraca", napisao je potpredsednik Vladimir Vuletić na Tviteru.



"Dakle, gotovo sigurnih 12.500.000€ je/će prihodovati FKP, što ovaj pravni posao čini najvećim još od Kežmanovog transfera. Ujedno je i pravno perfektan", napisao je on.