Rat Jermenije i Azerbejdžana, ništa od Zvezdine utakmice?!

Svi svetski mediji su jutros preneli informaciju da je ponovo na snazi rat Azerbejdžana i Jermenije oko spornog regiona Nogorno-Karabag.



Navodno je oboren jedan helikopter Azerbejdžanaca, a obe strane su već navele da ima žrtava i da među njima ima i civila.



Predsednik Vlade Jermenije Nikol Pašinijan je rekao da sledi mobilizacija.



"Spremite se da odbranimo našu zemlju!", rekao je on, a predsednik države je rekao da ako Azeri žele rat, da će ga dobiti.



Šta sve ovo znači za Zvezdu?



Sve oči su uprte u UEFA, moguće je da utakmice neće ni biti jer su svi letovi automatski zabranjeni za ulazak i izlazak iz Jermenije, a plan je bio da se odigra u Araratu, glavnom gradu ove zemlje.



Martial law and General mobilization will be declared in #Armenia. @NikolPashinyan: I call on the personnel attached to the troops to report to their territorial military recruitment offices. For the sake of the homeland, for the sake of victory