Raskinuo, da bi se vratio - Svetina ispovest

Svetozar Marković se vratio u svoj Partizan, a sada je otkrio i kako je sve teklo u finišu prelaznog roka.



"Svi znaju da je moja velika želja bila da se vratim u Partizan. Pregovori nisu bili laki i trajali su više od mesec i po dana. Iako sam igrač Olimpijakosa, bio sam pozajmljen Larisi i prvo sam morao da raskinem ugovor sa njima, što sam uspeo da uradim bukvalno tri dana pred kraj prelaznog roka. U Olimpijakosu su smatrali da ovde nema dovoljno jakih utakmica gde mogu da napredujem, ali pošto za mene nije postojala nijedna druga opcija u glavi i nisam želeo da odem nigde drugo na pozajmicu osim u Partizan na kraju su se kockice složile! Presrećan sam što sam ponovo u svom klubu", rekao je Marković.



On se nije naigrao u Olimpijakosu, ali ne smatra da je to bio korak u nazad.



"Mislim da sam napredovao ovih godinu ipo dana koliko sam bio u Grčkoj. Iako nisam igrao konstantno prvih sedam meseci, od januara ove godine do kraja prvenstva u Larisi sam odigrao sve utakmice i to mi mnogo znači", istakao je Marković koji se osvrnuo i na predstojeći "večiti" derbi.



"O derbiju ne treba mnogo da se priča! Svaki igrač sanja o derbiju i jedva čekam da počne utakmica sa Zvezdom", zaključio je Marković.





Ostaje da vidimo da li će Aleksandar Stanojević pružiti šansu Markoviću već protiv Crvene zvezde, za tačno nedelju dana, 17. oktobra u Humskoj.