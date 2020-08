Rajolin poker od milion evra, Zvezda ima svog keca u rukavu!

Federiko Makeda sigurno napušta Panatinaikos, a grčki mediji ne odustaju od ideje da se on preseli na Marakanu.



Grčka Gazeta Makedu naziva "pokerom od milion evra", pošto Italijan zahteva tolika godišnja primanja, što Crvena zvezda sigurno neće platiti. Poređenja radi, Gelor Kanga je uspeo da "izvuče" godišnja primanja od 500.000 evra i ugovor na tri godine.



Makeda ima unosne ponude sa Bliskog istoka, ali čeka i neke iz Evrope, a tu Crvena zvezda ima adut, jer se bori za Ligu šampiona.



Makeda ulazi u poslednju godinu ugovora, PAO mu nije ponudio produžetak saradnje, tako da je stvar vrlo jasna - odlazi ovog leta.



Zvezda je navodno za njegov transfer najpre ponudila 400.000 evra, pa je podigla na 700.000, ali PAO na stolu ima i veću ponudu, doduše, sa Bliskog istoka, koja ne greje toliko Italijana.



Grčki mediji takođe pišu da bi Zvezda mogla da ima posebnog aduta, a to je plasman u Ligu šampiona, odnosno da bi Makedu mogla da "juri", tek na kraju kvalifikacija, ali to je u ovom trenutku zaista daleko.



Makeda može da čeka, ima važeći ugovor, i potrebna mu je prava ponuda. Zvezda nema milion po sezoni, ali možda ima Ligu šampiona, koju Italijan nije nikada igrao.



Ne treba zaboraviti još jedan zanimljiv podatak, a to je da Makedu zastupa Mino Rajola, koji uglavnom uspe da izvuče maksimum od klubova i ispunjava sve zahteve svojih klijenata. Ipak, kao što rekosmo, Zvezdin kec u rukavu može da bude Evropa i poslednja šansa da Makeda bude deo najjačih takmičenja.











Makeda je, ako se sećate, eksplodirao kada je postigao gol Aston Vili za Mančester Junajted u finišu sezone 2008/09 kojim je doneo titulu. Ipak, na "Teatru snova" nikada nije dobio pravu šansu, a kasnije je čitavu deceniju lutao po klubovima kao što su - Sampdorija, KPR, Štutgart, Donkaster, Birmingem, Kardif, Notingem Forest, da bi potom nestao igrajući i u Seriji B za Novaru, a onda se preporodio dolaskom u PAO za koji je od septembra 2018. godine do sada postigao 26 golova i dodao 8 asistencija na 65 utakmica.