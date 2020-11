Radonjić otvorio dušu, ko je kriv?

Prokletstvo odlazaka na EP traje već 20 godina i sigurno da ćemo morati da sačekamo barem još četiri da se opet plasiramo.



Nemanja Radonjić je u razgovoru za



"Taj grč ćemo nositi u stomaku ceo život. Još boli i boleće kao najveća sportska rana koju možete da imate. Mnogo mi je krivo, mislim da smo ipak zaslužili plasman… Sada svi, ali svi moramo da krenemo dalje. Da dignemo glavu gore i da se posvetimo onomo što nas čeka vrlo brzo, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Mnogo mi je žao što nisam zbog povrede bio u mogućnosti da konkurišem za tim protiv Škotske i da pomognem na terenu. Tada sam osećao bol i jednostavno nisam bio u stanju da igram. Protiv Mađarske je bilo dobro, a naročito protiv Rusije gde smo odigrali fantastičnu utakmicu. Postigao sam atraktivne golove koji mi zaista znače. Ne postoji lepši osećaj od pobede reprezentacije u kojoj učestvujete sa golovima ili asistencijama", rekao je Radonjić.

On smatra da Srbija ima kvalitet, ali da se jednostavno nešto dogodilo protiv Škota.



"Mi smo izuzetno kvalitetan tim. Videlo se to i protiv Mađarske, kao i ranije protiv Norveške. Na nekim utakmicama jednostavno se tako namesti da vam ništa ne polazi za nogom. Dogodi se… Nama se dogodilo kad je najmanje bilo potrebno. Na baš bolan način. Koliko god možda iz ovog ugla zvučalo čudno, ali garantujem da bismo se na Evropskom prvenstvu borili za vrh i da bismo mogli sa svima ravnopravno da se nosimo. Zato još više boli to što nismo uspeli da pobedimo Škotsku…



Poslednjih dana pljušte kritike sa svih strana. Mnogi pominju atmosferu u ekipi, odnos igrača prema članovima rukovodstva FS Srbije, predsedniku Kokezi. Priča se mnogo o odgovornosti, smenama, odlascima. Traži se najveći krivac zbog kraha u kvalifikacijama.



Nisu igrali ni selektor, ni rukovodstvo. Na terenu su bili igrači, prema tome jasno je čija je odgovornost najveća. I niko od nas igrača ne beži od toga. Nama je sigurno najteže, propustili smo veliku šansu. Imali smo maksimalnu podršku Saveza na čelu sa predsednikom Kokezom sve vreme. Sjajne uslove za pripremu u Staroj Pazovi, dobar i kvalitetan tim oko reprezentacije. Ne preostaje nam ništa drugo nego da izvučemo pouke i da što spremniji sačekamo kvalifikacije za Svetski šampionat. Potrudićemo se da se nikada više ovako nešto ne ponovo. Gorak ukus… Imali smo perfektne uslove, pružili 200 odsto, nismo uspeli i svi smo plakali zbog toga… Ali ponavljam, idemo dalje, svi zajedno. Verujem u svoje drugove, verujem u sve ljude koji su bili oko nas, verujem i u Savez i znam da ćemo uspeti da se izdignemo iznad ove situacije. Da možemo pokazali smo i protiv Rusije", zaključio je Nemanja Radonjić.