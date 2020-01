Radno i na Čairu, Kosanović dobio novajlije!

Prozivku igrača izvršio je trener Milorad Kosanović, a ekipa je trenirala u hali Čair. Radnički će u Nišu trenirati do 24. januara, kada će otputovati u Antaliju, gde će za 15 dana obaviti glavni deo priprema, uz nekoliko kontrolnih utakmica.



"Danas otvaramo fudbalsku 2020. godinu. U petak i subotu ćemo obaviti uvodne treninge kako bi se najpre upoznali sa novajlijama i obavili fizičke provere, a sa punim treninzima krećemo u ponedeljak, kada bi trebalo da nam se priključe još najmanje dvojica igrača. Imamo odredjene želje kada je u pitanju prelazni rok, ali videćemo da li ćemo moći da ih realizujemo. Smatram da ćemo imati dobar tim, koji ćemo kvalitetno spremiti i da su pred nama odlične igre i rezultati na proleće", rekao je Kosanović.



On je rekao da u Turskoj očekuje najbolje uslove za trening i da će se ekipa u najboljoj formi vratiti pred prvu takmičarsku utakmicu protiv Spartaka 15. februara.



"Naši takmičarski ciljevi se znaju. Mi želimo u Evropu preko Super lige Srbije, a poseban akcenat stavićemo i na Kup Srbije, jer i to takmičenje može da nas odvede do željenog cilja", naveo je Kosanović.



Prvi deo sezone u Superligi Radnički je završio na sedmom mestu na tabeli sa 32 boda, a izborio je i plasman u četvrtfinale Kupa Srbije.



Ekipa će biti u izmenjenom sastavu, pošto su do sada klub napustili najbolji strelac u proteklih godinu i po dana Nermin Haskić, Marko Knežević, Rebin Sulaka, Ivan Ostojić, Taras Bondarenko, Erik Jirka, a to bi mogao da učini i Rjota Noma.



Radnički je krajem decembra prodao Olimpijakosu Nikolu Čumića, ali će on ostati na Čairu do kraja sezone kao pozajmljeni igrač.



U prethodnih desetak dana ugovore sa Radničkim potpisali su štoper Mario Maslać i vezni fudbaleri Nemanja Subotić i Aleksandar Pejović. Na dan prozivke stigli su napadač Nemanja Kojić i fudbaler sredine terena Ognjen Bjeličić.



Sportski direktor Radničkog Marko Jovanović rekao je da je klub angažovao ozbiljne i proverene fudbalere.



"Pejović je godinama bio najbolji igrač Mladosti iz Lučana, Subotić je ostavio zapažen trag u Vojvodini, Maslać je iskusan i kvalitetan štoper, a Bjeličić je bio veoma zapažen u dresu Inđije, mlad je igrač i u budućnosti može da nam donese ozbiljnu zaradu. Biće još novajlija, sigurno će doći još dvojica igrača. Ne bih o njihovim imenima, kako se nešto ne bi izjalovilo i kako ne bih davao ideje drugim klubovima, ali mogu da kažem da se radi o izuzetno kvalitetnim fudbalerima", rekao je on.



Jovanović je ocenio da je klub na dobrom putu da napravi jak sastav, koji će imati osnova da na proleće pokuša da obezbedi izlazak na medjunarodnu scenu.



"Kada je reč o odlascima, trudili smo se da pre svega smanjimo broj stranaca, zbog poznatog pravila koji nam je pravio probleme tokom jeseni. Haskić je mnogo toga dobrog uradio za klub i rešili smo da ga pustimo da obezbedi egzistenciju, a njegovom prodajom u Japan napravili smo i finansijski odličan posao za Radnički. Noma je već tri godine ovde i smatramo da je i za njega i za klub najbolje da potraži novu sredinu. Čumić je prodat Olimpijakosu, ali će ostati sa nama do juna", rekao je on.



"Podatak da smo u godinu dana prodali dva igrača ovom grčkom velikanu za ozbiljan novac govori o tome koliko ozbiljno radimo. Bilo je teško letos raditi prelazni rok sa trojicom trenera koji imaju različite zahteve, a sada će to ići mnogo lakše", dodao je Jovanović.



Napadač Radničkog Nemanja Kojić veruje da će ekipa uspeti da izbori plasman u Evropu.



"Na Čairu sam proveo jedan od najlepših perioda u karijeri i drago mi je što sam se vratio. Klub je u medjuvremenu mnogo napredovao i sada je jedan od najjačih u Srbiji, a ja znam šta je naš zadatak. Smatram da u ligi možemo do trećeg ili četvrtog mesta, a i u Kupu Srbije imamo najviše ciljeve. Drago mi je što ću saradjivati sa trenerom Kosanovićem, pred nama su teške i zahtevne pripreme i nadam se da ćemo već od 15. februara krenuti u pobednički cilj i ostvariti ono što je rukovodstvo kluba postavilo pred nas", rekao je Kojić.