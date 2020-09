Radnički potvrdio, napadač napustio Niš!

Dosadašnji fudbaler Radničkog iz Niša Stefan Mihajlović nastaviće karijeru u kineskoj ekipi Guejdžou Hengfeng.



Kako se navodi u saopštenju Nišlija, Mihajlović je potpisao dvogodišnji ugovor.



"Želim da istaknem da sam veoma srećan i zahvalan zbog protekle sezone provedene u Radničkom. Svi su me fenomenalno primili i dali mi šansu da se pokažem. U Niš sam došao posle veoma teške povrede, preloma noge i ne baš uspešne sezone provedene u Radu. Prvi čovek kluba Ivica Tončev prepoznao je moj potencijal i video da mogu da budem pojačanje, a ja sam svojim pristupom i igrama to i pokazao. Ukazanu priliku sam iskoristio na obostrano zadovoljstvo. Želim da se zahvalim na toj prilici i poverenju upravi Radničkog na čelu sa gospodinom Tončevom", poručio je Mihajlović.



Ovaj robusni napadač, sin nekadašnjeg reprezentativca Radmila Mihajlovića, tokom karijere promenio je mnogo klubova, a kako kaže nigde se nije osećao bolje nego u Radničkom.



"Za svojih 26 godina promenio sam sedam klubova, od Crvene zvezde, preko Vojvodine, pa sve do Radničkog. Mogu slobodno da kažem da je Radnički jedini klub u kome sam mogao da se dokažem i pokažem u pravom svetlu, klub u kome igrači igraju po kriterijumima kvaliteta i po zasluzi. Smatram da je Radnički najorganizovaniji klub u kome sam igrao, a što se tiče svih propratnih stvari – plata, opreme i odnosa prema igračima, mogu da ga uporedim sa Švajcarskom. Sve je u Nišu bilo "u dan". Savetujem svakog domaćeg igrača, a pogotovo mlade fudbalere da im moj primer bude za nauk pri izboru nove sredine u kojoj će igrati i razvijati se. Hvala i svim ljudima u Nišu, ovde sam dočekan raširenih ruku, a posebno navijačima koji su nas od prvog dana pratili i bodrili. Radnički je danas klub koji igra za gol više što se meni posebno sviđa", poručio je Mihajlović.