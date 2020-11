Radnički opet bez ''Đumija'': ''Ne smemo sebi da dozvolimo treći vezani poraz''

Radnički će u subotu od 13.00 gostovati Indjiji u 15. kolu Super lige Srbije.





"Čeka nas teška utakmica. Inđija je protivnik za poštovanje, a mi smo u poziciji da posle dva vezana poraza nemamo pravo da dozvolimo i treći. Ova utakmica nosi veliki značaj i samo ako udjemo maksimalno fokusirani možemo očekivati pozitivan ishod protiv ekipe koja je u prošlom kolu igrala odlično u duelu sa Crvenom zvezdom. Daćemo sve od sebe, dobro smo se pripremili i verujem da ćemo se u Niš vratiti zadovoljni", rekao je Mahalbašić u najavi utakmice.



Prvi trener niškog kluba Milan Đuričić zbog korona virusa ponovo neće voditi ekipu.



"Imali smo dve nedelje da se spremimo za ovaj meč. Nažalost, to smo radili bez šefa stručnog štaba, ali šta je tu je. Nadamo se da će se što pre oporaviti i da će se vratiti na posao", kazao je Mahalbašić.



Što se tiče igrača, Radnički nema problema.



"Što se tiče igračkog kadra, tu više nemamo problema. Gavrić se oporavio od koronavirusa, negativno je testiran i to je veoma važno za nas, jer je poznato koliko je on bitan za igru Radničkog. Svi ostali fudbaleri su spremni da igraju, tako da smo u situaciji da Indjiji suprostavimo najjači mogući sastav", naveo je Mahalbašić.



