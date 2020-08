Radnički doveo igrača koji je igrao i u Monaku!

Fudbalski klub Radnički saopštio je danas da je novi igrač tog kluba 19-godišnji Danilo Dašić.



Crnogorski fudbaler ponikao je u rodnom Beranu i zaigrao je seniorski fudbal sa 17 godina, a onda je dobio poziv Monaka i proveo šest meseci u Kneževini. Transfer u Monako se realizovan, pa se Dašić obreo u ekipi Zlatibora, kojoj je prošle sezone pomogao da se prvi put u istoriji plasira u Super ligu Srbije.



"Ovo je novo iskustvo za mene. Imao sam priliku da se uverim da je Radnički vrhunski organizovan klub. Došao sam da pomognem Radničkom da ispuni svoje ciljeve, a to su i moji lični ciljevi. Da igram u timu koji se bori za vrh tabele i plasman u Evropu", rekao je Dašić.



Osnovna pozicija mu je zadnji vezni, ali se dobro snalazi i na mestu štopera.



"Mogu da pokrijem nekoliko pozicija na terenu. Ovde je žestoka konkurencija, puno je kvalitetnih igrača, ali to mi je samo motiv više da naporno radim i izborim se za svoje mesto u Radničkom", rekao je on.