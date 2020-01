Radnički dobio novo pojačanje pred put u Tursku

Radi se o Miroslavu Slićoviću.



Ovaj 20-godišnji fudbaler sredine terena je pre Radničkog nastupao za Dinamo iz Vranja, Kabel i beogradski Sinđelić.



Radnički će u Turskoj ostati 15 dana i odigraće pet kontrolnih utakmica.



Fudbaler Radničkog Nikola Čumić je pred put izjavio da je veliki optimista pred nastavak sezone i da očekuje kvalitetne pripreme u Turskoj.



"Jako sam srećan što ću do leta nositi dres Radničkog. Mislim da sada imamo za 50 odsto kvalitetniju ekipu nego jesenas, dovedeni su odlični igrači i verujem da su pred nama dobri rezultati", rekao je Čumić koji je ove zime prešao u grčki Olimpijakos, ali će kao pozajmljeni igrač ostati na Čairu do leta



On je istakao da ekipa ima dovoljno vremena da se uigra i da će već od prvog kola prolećnog dela "napasti" Evropu.



"Imamo dva puta, a to su prvenstvo i Kup. Smatram da u ligi možemo do četvrtog mesta, ali za taj podvig nam je potrebno da krenemo s pobedama več od meča u Subotici protiv Spartaka, dok je u Kupu sve moguće. Prošle godine nas je Partizan zaustavio u polufinalu, pa sada svakako želimo da napravimo makar korak dalje", rekao je Čumić.



Povratnik u redove Radničkog, golman Borivoje Ristić rekao je da se ekipa za šest meseci dosta promenila.



"Radnički je sada puno mladji tim, ali moram da primetim da kvaliteta ne manjka. Mislim da će ova ekipa uz dobro odradjene pripreme biti spremna da ispuni zacrtane ciljeve. Neće nam biti lako. Konkurenti u ligi su nam prilično odmakli, ali na nama je da se borimo do kraja", rekao je Ristić.



"Tu je i Kup Srbije i učinićemo sve što je do nas da ispunimo želje svih u klubu i naših navijača", dodao je on.



Ristić je naveo i da zna da je Nikola Petrović odlično branio u jesenjem delu sezone i istakao da je za sve bolje da postoji konkurencija.



"Što se tiče pozicije prvog golmana, mogu da kažem da se time ne opterećujem... Iskusan sam, bio sam puno puta u ovakvim pozicijama tokom karijere i ja odlično znam koja je moja uloga u ovom timu i potpuno sam spreman da da preuzmem odgovornost", kazao je Ristić.