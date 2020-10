Publika na Večitom derbiju? Ovo je konačna odluka?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je rekao da će zbog pandemije koronavirusa stadioni u Srbiji i dalje biti zatvoreni za publiku.



Govorilo se u mogućnosti da se za 163. Večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde u Humskoj pusti određeni broj navijača, međutim od toga neće biti ništa.



"Razmišljalo se da li da se pusti 7.000 ili 8.000 ljudi za derbi, do 10.000. Ali odlučili smo da ne pustimo, jer brojke rastu. Iako je to napolju, napolju je manje rizično nego u hali. Ali, doneli smo nove mere sa ograničenjima do 23 sata, pa ćemo videti kako ćemo dalje. Ne možete da ukinete život, ali ljudi moraju da razumeju da ljudi koji vode zemlju moraju da brinu o procentu zaraženih i o životima ljudi", rekao je predsednik Srbije.



Susret u Beogradu biće odigran 18. oktobra.