Prvotimac Zvezde iskoristio pauzu da pomogne vršnjacima i želi i LŠ

Prvotimac Crvene zvezde i jedan od najvećih bisera rođenih 2002. godine Andrija Radulović tokom reprezentativne pauze iskoristio je pravo da zaigra u dresu omladinske selekcije i tako pomogao svojim mlađim kolegama da ostvare ubedljivu pobedu protiv Novog Sada rezultatom 5:1.



Omladinski reprezentativac naše zemlje je postigao pogodak i upisao asistenciju u jučerašnjem meču i time pokazao da koristi svaku priliku da se nametne, prenosi sajt kluba.



"Velika mi je čast što sam dobio priliku da pomognem mojim drugarima. Sa nekoliko igrača iz ove omladinske selekcije sam igrao i znam kakvi su profesionalci, iako imaju 17 godina i manje. To mi olakšava posao. Naravno, sa druge strane, mnogo mi je drago što sam dobio šansu da odigram utakmicu i uvek ću prihvatiti poziv da pomognem našoj ekipi", rekao je Radulović za sajt kluba i dodao:



"Dugo nisam odigrao 90 minuta kao danas. Naravno, konkurencija u prvom timu je veoma jaka, a ja strpljivo čekam svoju šansu kako bih se pokazao u najboljem svetlu. Drago mi je zbog pogotka, ali pre svega sam srećan što je moja ekipa pobedila. Oduševljen sam igrom naših omladinaca, mnogo su talentovani i verujem da će uskoro i neko od njih doći do prvog tima", dodao je on.



Radulović je takođe naglasio da ima veliku želju da igra sa svojim vršnjacima i u omladinskoj Ligi šampiona.



"Iskreno bih želeo da ponovo odigram Omladinsku Ligu šampiona. Ovoga puta to nije grupna faza kao prošle godine, ali verujem da ovaj tim može mnogo. Spreman sam da pomognem koliko mogu i verujem da ćemo napraviti uspeh. Takođe, nadam se i radim na tome da dobijem šansu i u prvenstvu, kao i u Ligi Evrope, verujem u sebe i daću svoj maksimum kada god budem bio na terenu u crveno-belom dresu", zaključio je Radulović.