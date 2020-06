Prvi strelac Superlige odgovorio, hoće li zaigrati za Srbiju?

Najprijatnije iznenađenje u srpskom fudbalu jeste TSC Bačka Topola koja je na dobrom putu da ostvari plasman u Evropu.



Jedan od najzaslužnijih za uspeh novog superligaša jeste trenutno najbolji strelac lige sa 15 golova Vladimir Silađi.



TSC je pomognut kapitalom iz Mađarske, sam Silađi ima mađarske korene, pa u intervjuu za tamošnji Nemzeti sport ne odbacuje mogućnost da zaigra za reprezentaciju naših severnih suseda ukoliko poziv dođe.



"Toliki broj golova nije mali, ali želim još više. Oni mi daju samopouzdanje i skidaju teret sa mojih leđa. Žalim da postanem prvi strelac Superlige, a ako me reprezentacija Srbije pozove ne bih odbio jer bi to bila velika čast. Ali, i ako bi me Mađarska pozvala rado bih se odazvao", istakao je 27-godišnji napadač



Odlazak iz srpskog fudbala naredne sezone je sasvim izvestan.



"Živim u realnosti. Sledeći korak bi bio da zaigram u inostranstvu jer mi je veoma važno da obezbedim finansijsku stabilnost za moju porodicu. Zbog koronavirusa sve se poremetilo u fudbalu, zaista ne znam gde bih mogao da nastavim karijeru. Ne isključujem Mađarsku", rekao je Silađi.