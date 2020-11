Prva reakcija na Vidićevo pismo stigla iz Partizana!

I do sada je sa različitih strana bilo kritika stanja u srpskom fudbalu, ali kada to na jasan i konkretan način učini neko poput Nemanje Vidića, onda to ima mnogo veću težinu.





Legenda srpskog fudbala i Mančester junajteda danas se otvorenim pismom obrušio na ''truli fudbalski sistem'' u Srbiji, a prva reakcija i poruka podrške Vidiću stigla je iz Partizana.







Podršklu mu je pružio potpredsednik Partizana Vladimir Vuletić, koji se oglasio u izjavi za '' Telegraf ''.





''Kada neko bez mrlje u karijeri, trostruki veliki kapiten izgovori sve ono na šta ukazujem već pune tri godine, zavređuje iskrenu i nezasenčenu podršku.







Odnose dva naša najveća kluba je u najvećoj meri svojim zakonski upitnim, a nesumnjivo nečasnim odlukama, najdublje zatrovao ovaj i ovakav Savez, starom metodom 'divide et impera' (zavadi pa vladaj).







Srpskom fudbalu su nephodni ljudi blistavih biografija, profesionalci u svim oblastima. Ovo je vreme za restart'', poručio je Vuletić