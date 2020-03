Protivnici Srbije na skeneru Sportskih - strašna slovenska braća, tim koji je savladao prvaka sveta i "Red Bull" pogon!

Na papiru najslabiji rival je svakako Mađarska koja nije blistala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.



Ekipa Marka Rosija bila je nadomak plasmana na evropsku kontinentalnu scenu, ali je porazom u Velsu propustila svoju šansu kroz kvalifikacije.



Ipak, naši severni susedi igraju plej-of u kojem će se prvo sastati sa Bugarima, a potom i sa pobednikom meča Island - Rumunija ukoliko uđu u finale.



Mađare na terenu predvodi Balaš Džudžak, a mnogo nade se polaže u momke koji nastupaju za klubove u vlasništvu Red Bula - vedetu Salcburga i jednog od trenutno najtraženijih tinejdžera Dominika Soboslaija, kao i fudbalere Lajcpiga Vilija Orbana (kapiten tima) i Petera Gulašija.





Rusija je iznenadila fudbalski svet plasmanom u četvrtfinale Mundijala, ruku na srce bilo je to na domaćem terenu što po pravilu donosi mnogo veće šanse za uspeh, ali da to nije slučajnost "zbornaja" je pokazala i nakon leta 2018.Zajedno sa Belgijom protiv koje su zabeležili jedina dva poraza, Rusi su se prošetali kroz kvalifikacije za EURO 2020 sa osam pobeda uz moćnu gol-razliku 33:8.Ekipa Stanislava Čerčesova odigrala je sasvim solidno i u Ligi nacija gde su osvojili sedam bodova, koliko i Švedska koja je na kraju osvojila Grupu 2 zahvaljujući boljoj gol-razlici.Od kako se Srbija takmiči kao samostalna država, protiv Rusa smo odigrali četiri prijateljske utakmice na kojima nismo pobedili nijednom - dva remija i dva poraza.Najbolji igrač "zbornaje" trenutno je Artem Dzjuba koji je i kapiten ekipe, tu su još i Golovin, Čerišev, Mario Fernandeš...Turska je rival koji dobro poznaje kvalitete Rusa sa kojima su se sastali dva puta u prošlogodišnjoj ediciji Lige nacija.Izgubili su oba puta, ali su zato direktno obezbedili plasman na EURO uz samo jedan poraz u grupi i to na Islandu.Pobedili su Francuze na domaćem terenu, dok su u gostima protiv šampiona sveta odigrali 1:1, nema sumnje da se radi o sjajnoj ekipi.Predvodnici ekipe Šenola Guneša su mlade nade ne samo turskog, već i evropskog fudbala poput Čaglara Sojundžua, Čengiza Undera, Meriha Demirala uz iskusnije Hakana Čalhanoglua, Čenka Tosuna...Srbija se sa Turskom od 2006. godine nije sastajala.