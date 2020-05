Prosinečki otkrio tajnu iz Barija: ''Svi smo prebledeli...''

Crvena zvezda će u petak obeležiti 29 godina od osvajanja titule prvaka Evrope, a po svemu sudeći slavlje će biti dvostruko jer ukoliko savlada Rad na Banjici, Zvezda će još jednom odbraniti i titulu prvaka Srbije.

U susret zlatnoj godišnjici, jedan od aktera Zvezdinog istorijskog trijumfa u Bariju Robert Prosinečki ''vratio je film'' 29 godina unazad i otkrio još neke zanimljive detalje vezane za Zvezdin put ka evropskoj tituli.



''Kada se pomene Bari, meni ne dolazi ništa drugo sem Liga šampiona! To je najveći uspeh Crvene zvezde, velika, istorijska utakmica, osvojili smo titulu koju na Balkanu ima još samo Steaua. Uspeh koji se verovatno neće ponoviti, jer se sada neverovatno mnogo ulaže i teško da će iko imati ovakvu priliku kao mi'', počeo je priču Prosinečki.

Potom se osvrnuo i na penal-seriju, koja je i odlučila pobednika u dramatičnom finalu protiv Olimpika iz Marseja.

''Bio sam siguran da ću dati gol, baš kao i 1990. na Svetskom prvenstvu. Takoje bilo i u Bariju, ali nije bilo lagano. Teški su to trenuci, naročito sa Zvezdom, gde si tako blizu, a možeš biti tako daleko.







Jer penali su velika lutrija. Oni su promašili jedan penal, mi smo sve dali, a to nije bilo lako. Osvojiti Ligu šampiona je bilo neverovatno za sve nas, to nam je bila odskočna daska za sve dalje i odlazak u najveće klubove.







Ljudi su prepoznali jednu veliku generaciju. Vežbali smo i penale, jer je Ljupko tu utakmicu napravio tako da dođe do toga da se igra 120 minuta i da se kroz izvođenje jedanaesteraca dođe do pobednika, a to smo, na svu sreću, bili mi'', izjavio je Prosinečki.





Ipak, bez obzira na sigurnost koju je osećao, priznaje da mu psihološki nije bilo nimalo lako. Ni njemu, ni ostatku ekipe, kada je počela penal-serija.







''Kada je došlo do penala, svi smo prebledeli. Do tada nikada nisam promašio sa bele tačke. U prvenstvu, sam bio određen da pucam jedanaesterce, pa je bilo normalno da šutiram prvi penal u prvoj seriji.



-





Sa centra sam, beo kao kreč, krenuo ka šesnaestercu i neprestano u sebi ponavljao – 'Samo da ga dam, samo da ga dam'.







Osećao sam veliku odgovornost, a onda mi je pao kamen sa srca. Jer, ostaje u istoriji zapisano da sam postigao gol, kao i da je iskusni Amoros jedini promašio sa bele tačke i to pravi put u karijeri. To su ipak detalji koji će mi ostati večno urezani u glavi'', zaključio je Prosinečki, koji je sada aktuelni trener turskog Kajzerija.