Promena plana, Vojvodina otkazala pripreme!

Fudbaleri Vojvodine glavni deo priprema za novu sezonu neće sprovesti na Zlatiboru kako je to prvobitno bilo planirano, saopštio je danas taj klub.



"Usled činjenice da je u prethodnom periodu u čitavoj Srbiji došlo do novog širenja korona virusa, pri čemu se neka od žarišta nalaze na teritoriji zapadne Srbije i samom Zlatiboru, fudbalski klub Vojvodina je odlučio da čitav tok priprema bude sproveden u FC 'Vujadin Boškov'", navodi se u saopštenju kluba.



Kako se dodaje, fudbaleri i članovi stručnog štaba Vojvodine će u FC "Vujadin Boškov" biti "ne samo zaštićeniji od ovog opasnog virusa, već će imati i idealne uslove za sprovodjenje trenažnog procesa".



Početak takmičenja u Superligi Srbije predviđen je za 1. avgust, a do tada je u planu da osvajači Kupa Srbije odigraju nekoliko prijateljskih utakmica.