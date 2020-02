Prodaja karata za derbi počela i u Humskoj

U nedelju od 18 časova na stadionu ''Rajko Mitić'' biće odigran 162. večiti derbi, Crvena zvezda će dočekati Partizan u meču 24. kola Linglong Superlige Srbije.





Karte za navijače Partizana prodavaće se na stadionu u Humskoj, kao i posredstvom kompanije Ticketline, a sve informacije na ovu temu Partizan je danas prosledio medijima.



''Odlukom organizatora i domaćina meča na ovim prodajnim mestima moći će se kupiti samo ulaznice za sektor JUG po ceni od 500 rsd.



Ostali sektori se prodaju isključivo na blagajnama stadiona domaćina meča, a cene su istok 1000 rsd, zapad 1200, zapad VIP 1500 rsd



Prodaja počinje od četvrtka 27. februara od 10 časova i to na sledećim prodajnim mestima:



Ticketline shop, Bul. Milutina Milankovića 1, lokal 46 (iza Medigroup bolnice) Novi Beograd, u radnom vremenu: – četvrtak 27.02. od 10 do 18 časova – petak 28.02. od 09 do 18 časova – subota 29.02. od 10 do 16 časova, uz mogućnost rezervisanja ulaznica i to: – Putem sajta na www.ticketline.rs – Telefonom na brojeve 011.20.30.570 i 011.20.30.190 (poziv se tarifira po ceni lokalnog poziva)



Prodaja ulaznica na blagajnama stadiona u Humskoj počinje takođe u četvrtak 27.02.2020. i odvijaće se svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova.



NAPOMENA: NA DAN UTAKMICE U NEDELJU 01.03.2020. ULAZNICE ĆE SE PRODAVATI SAMO NA BLAGAJNAMA STADIONA PARTIZANA OD 10 ČASOVA DO POČETKA UTAKMICE.



Ulaznice se mogu kupiti samo uz lični dokument sa fotografijom (lična karta, pasoš,…), a maksimimalan broj ulaznica po kupcu je 4.



Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefone 011.20.30.570 i 011.20.30.190'', navode iz Partizana.