"Prioritet Partizana drugo mesto, a posle..."

Fudbaler Partizana Bibars Natho izjavio je da su oba tima u 162. Večitom derbiju htela da izbegnu poraz i da je zbog toga meč završen bez golova.



"U prvom delu utakmice nismo odigrali dobro i nismo našli najbolju opciju da poboljšamo napad. U drugom delu smo bili bolji, ali moram reći da smo i u prvom delu imali nekoliko kontranapada, ali nismo očigledno bili dovoljno koncentrisani. Za ovakvu utakmicu nije potrebna dodatna motivacija da bismo rekli da je neko više ili manje motivisan, već mislim da su oba tima pre želela da ne izgube ovu utakmicu i zato je na kraju završena nerešeno", rekao je Natho za klupski sajt.



Zvezda u odnosu na "crno-bele" ima 11 bodova više, vezni igrač Partizana smatra da ekipa mora da nastavi da se bori.



"Jedanaest bodova jeste velika razlika, ali mi moramo da nastavimo da se borimo, da zadržimo naš stil igre, da se vratimo onome po čemu smo bili prepoznatljivi jesenas. Sada je primarno da učvrstimo drugu poziciju, a onda da vidimo možemo li i kako napadati više", rekao je Natho, koji je istakao da trener Zvezde Dejan Stanković nije iznenadio fudbalere Partizana.



"Stanković nas nije iznenadio na terenu. Sve što smo videli, to smo i očekivali i na to nam je stručni štab i ukazao. U prvom poluvremenu su nas zatvorili i nisu nam dali da igramo, dok smo u drugom poluvremenu našli rešenje za igru, ali nije bilo dovoljno. U pojedinim momentima mi se činilo da nijedan tim nije grizo za pobedu već da su oba tima bila zadovoljna ovim rezultatom."



Natho je komentarisao i svoje energično ponašanje tokom meča.



"Nisam ljut na sudiju, bio je staložen i pristojan. Samo sam u jednoj situaciji bio ljut kada je igrač (Njegoš Petrović, prim. aut) kojeg je Suma udario laktom jaukao, a onda potom kada su svi uskočili da se svađaju on je digao vrat i šalio se sa svojom klupom, jer mu suštinski nije bilo ništa. Ali, to je derbi, pun je emocija."



Partizan je pred derbi ostao bez Zorana Tošića, koji je postao igrač kineskog drugoligaš Tajzu Juandija.



"Bambi je otišao i žao mi je, on je pre svega moj prijatelj i uživao sam da igram sa njim. Šta mogu da kažem osim da nisam srećan zbog toga, ali to je fudbal. Želim mu sve najbolje u svim segmentima. A mi moramo i bez njega…", zaključio je Natho.