Priča koja je dirnula crno-bele, Partizan obradovao dečaka sa Peštera!

Kako je danas saopštio Partizan, klub je iz medija čuo o "slučaju" 10-godišnjeg dečaka koji živi u brvnari sa porodicom, u selu Blato blizu Sjenice na Pešterskoj visoravni.







Radoslav je poželeo školski ranac fudbalskog kluba Partizan, pošto je do sada morao da nosi torbu velikog rivala.



"Dok pešači predugih 11 kilometara do škole, kroz šumu pa preko goleti gde sneg naveje, deca mu se smeju. On navija za Partizan a majka i brat su mu, namerno ili ne, kupili ranac Crvene zvezde", naveo je Partizan.



Crno-beli su reagovali i uz ranac, poslali su Radoslavu patike, perjanu jaknu, duksericu, trenerku, dres i šorc i školski pribor sa oznakama kluba. On je dobio i društvenu igru monopol, klupski kalendar, šolje i čestitku sa potpisima igrača.



Dečak je zahvalio na poklonima i zamolio da se igračima prenese da je u sobi odredio posebno mesto na kome će čuvati sve poklone.