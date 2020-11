Preživeše Partizan i Holender, Novosađani izdržali do nadoknade!

Partizan je upisao možda i najteža tri boda ove sezone. Ekipa Proletera je došla da se brani, uspavala u tome sve do nadoknade vremena kada je odbrana propustila, crno-beli su na kraju pobedili sa 1:0.





Ekipa Aleksandra Stanojevića je kružila oko gola u prvom poluvremenu, pokušavala sa distance, ali gol nismo videli u prvih 45 minuta.



Proleter se opredelio da se brani, to dokazuje i činjenica da nisu uputili niti jedan udarac ka golu mladog Popovića tokom ovog dela igre.



Na drugoj strani lopta je bila u nogama fudbalera Partizana, ali bez izrazito dobre šanse.



Možda i najbolja je usledila pred kraj poluvremena.



Andrejević je imao sjajnu intervenciju u 39. minutu kada je presekao najopasniju akciju Partizana, da je prošla lopta do Holendera, Kragujevčanin bi imao lagan posao da pošalje loptu u mrežu, ovako je nakon dodavanja Asana lopta završila u korneru, Andrejević je poslao loptu par santimetara pored gola.



Drugi deo igre je bio malo življi.



Natho je oprobao svoj udarac u 57. minutu meča kada je golman Proletera dobro intervenisao.



Onda se desio 60. minut, Andrejević koji je bio junak u prvom poluvremenu je napravio nesvakidašnji kiks, promašio je loptu, a onda je faulirao Holendera u kaznenom prostoru.







Upravo je Holender bio taj koji je pristupio lopti, šutirao, a Petrić je sjajno odbranio. Možda bi VAR pomogao Partizanu u ovoj situaciji jer golman gostiju nije bio na liniji, teško je to bilo vidljivo na delu, ali to ne menja činjenicu da je penal izveden slabo.



Moramo napomenuti da je Partizan igrao bolje u drugom poluvremenu, možda je i Lazar Marković doprineo tome svojim ulaskom, ušao je i Sejduba Suma, očekivao se žestok pritisak na odbranu Proletera do kraja utakmice.



Nisu izmene mnogo pomogle Stanojeviću, Proleter se služio svim sredstvima do kraja, dozvoljenim i onim koji su kažnjavani kartonima.



Imao je Proleter kolosalnu šansu da stigne do sva tri boda nakon što je Marković izgubio loptu na svojoj polovini, Ilić je šutirao i pogodio prečku.



Na drugoj strani šok za goste.



Partizan je stigao do pobede preko Holendera, Miljković je dobio loptu na desnoj strani, centrirao oštro, Kragujevčanin je odlično odreagovao i pogodio za pobedu u nadoknadi vremena!