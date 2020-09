Previše puta se ponovilo da bi bilo slučajno! Da li je ovo Partizanov najveći problem koji Stanojević treba da reši?

Ako ništa drugo, Savo Milošević je učinio da se prošle godine mnogi zaljube u igru Partizana, opšta je ocena bila da su crno-beli tada igrali najlepši fudbal, a sve to pratili su i dobri rezultati, poput osvajanja Kupa, plasmana u Ligu Evrope, pa i odličnih igara u grupnoj fazi tog takmičenja.





Ali, to gostovanje Alkmaru, kada je Milošević trebalo da stavi pečat na sve dobro što je uradio od dolaska na klupu Partizana i kada ga je samo par minuta delilo od toga, pretvorilo se u pravi košmar i utisak je da je Partizan od tada, malo po malo, počeo da se kreće unazad.





Sećate se, Partizan je tada prokockao vođstvo od 2:0 sa igračem više i propustio idealnu priliku za plasman u evropsko proleće, a samo nekoliko dana posle toga, Partizan je dozvolio Napretku da odnese ceo plen iz Humske, iako su crno-beli vodili sa 2:0.





Imao je Partizan još sličnih poraza u prvenstvu, sećate se Spartaka u Subotici, opet vođstvo na poluvremenu, pa poraz od 3:2 na kraju, a onda i još dva takva poraza od početka ove sezone, oba puta po 3:2, u Novom Pazaru, i u Novom Sadu, takođe posle vođstva od 2:1, kada su protivnici u finišu zadavali teške udarce crno-belima.













''Najveći razlog je umor iz kog dolazi do pada koncentracije. Kada dođe do umora, pada agresija u našoj igri, onda pada i koncentracija. Za sada nismo uspeli da nađemo način kako da to izbegnemo.



Krivica je uvek moja i odgovornost, ali ovo što ću sledeće reći neće biti kritika prema igračima, ali veliki broj individualnih grešaka je nešto o čemu moramo da razmišljamo. To je opet stvar koncentracije.



Mi smo ekipa koja je u razvoju i procesu stvaranja, pa je s te strane sve ovo i razumljivo'', rekao je u decembru Milošević.

-





Sezona je sada tek na početku, umor ne bi trebalo da predstavlja problem, pretpostavljamo da je ekipa fizički dobro pripremljena, u suprotnom bi zadatak za Stanojevića mogao da bude još teži. Ali, čini se da se Milošević previše oslanjao na standardnih 11 igrača, teško je odstupao od tog sastava, pa čak i kada je to učinio posle Novog Pazara, opet je Lutovca i Brežančića poslao na klupu i vratio Miletića i Uroševića na bekovske pozicije.





I zato i nije imao priliku da se pohvali onim čime se Lalatović sada hvali posle pobede u Novom Sadu, da su mu rezervisti doneli pobedu i da ima ''slatke muke'' oko sastavljanja tima.





Biće zanimljivo videti kako će Stanojević rešavati ove probleme...