Preokret, Zvezda ostala bez ponude!

Crvena zvezda sada ima opciju manje kada je u pitanju zarada od prodaje igrača. Sportski žurnal prenosi da Olimpijakos više nije zainteresovan za usuge Matea Garsije.Argentinac je privukao pažnju grčkog kluba igrama u Arisu, želeli su ga još prošlog leta, ali se on odlučio za Crvenu zvezdu.Javio se klub iz Pireja i ove zime, međutim do dogovora sa "crveno-belima" nije došlo.Garsijin ugovor sa Zvezdom traje do leta 2023. godine i klub je u dobroj situaciji da pregovara sa zainteresovanim klubovima kada je u pitanju obeštećenje.To, izgleda, neće biti slučaj sa Olimpijakosom.