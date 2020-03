Preminuo Mališa Petrović, svedok osnivačke Skupštine Crvene zvezde

Nema više živih svedoka osnivačke Skupštine Crvene zvezde.



Miodrag Mališa Petrović je preminuo danas u svojoj 94. godini. Čovek koji je bio u osnivačkoj Skupštini Crvene zvezde je bio i fudbaler ovog kluba, preciznije - golman.



Godine 1946. je osvojio titulu koja je prošle godine pripisana Crvenoj zvezdi.



Njegovu biografiju možete videti i na sajtu Crvene zvezde.



"Petrović je rođen 13. februara 1927. godine u Bačkoj Palanci gde je i počeo karijeru kao golman u tamošnjem klubu. U Beograd je došao kao izbeglica 1941. godine i sa pokojnim novinarem Miletom Kosom bio je prebačen u podmladak SK Jugoslavije. U tom klubu je igrao sve do novembra 1944. kada je pristupio „USAOS“. Na poziv Slobodana Ćosića prisustvovao je u osnivačkoj Skupštini Crvene zvezde 4. marta 1945. godine i postao njen član. Istog dana je odigrao i prvu zvaničnu utakmicu kluba protiv prvog bataljona druge brigade KNOJA. Odigrao je i prvu utakmicu prvenstva Srbije protiv Čačka koja je bila i uvod u šampionsko slavlje. Sa generacijom koju je predvodio Rajko Mitić posle osvojene prve titule prvaka Srbije 1946. godine doživeo je da podigne i prvi pehar osvajača Kupa Jugoslavije 1948. godine. Za Crvenu zvezdu je do 1951. godine odigrao 87 utakmica, osvojio totulu 1946, tri Kupa Jugoslavije 1948, 1949. i 1950. godine. Golmansku karijeru gradio je zatim u Mačvi iz Šapca (51 meč) i Radničkom iz Beograda (130 utakmica) sve do 1957. kada je završio aktivnu karijeru", stoji na sajtu Crvene zvezde.



Ispraćaj za kremaciju Miodraga Mališe Petrovića biće obavljen u najužem krugu porodice, dok će komemoracija biti obavljena kad se Vanredno stanje bude završilo, o čemu će stići obaveštenje od FK Crvena zvezda.