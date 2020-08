Prelazni rok u Vojvodini, šta sledi?

Posle osvojenog Kupa Srbije, Vojvodina je ostala bez golmana Emila Rockova, ali je svoje redove pojačala, pre svih povratnicima Vladimirom Kovačevićem i Novicom Maksimovićem.





Da li je to sve ovog leta, ili se mogu očekivati i neki novi transferi u Vojvodini do kraja prelaznog roka otkrio je trener Nenad Lalatović posle pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana (3:0) u četvrtom kolu Linglong Superlige Srbije.







''Zadovoljan sam i rekao sam da ne treba nagomilavati igrače. Bilo je nekoliko igrača koji su mi se dopali, ali kad pitam za njih, njihovi klubovi kažu da moramo da platimo obeštećenje od po 300-400 hiljada evra. Naravno, mi nismo u mogućnosti da plaćamo toliko.







Trudio sam se da sačuvam budžet Vojvodine i da to budu igrači koji su slobodni, te samo takve i dovodimo.







Njihova plata nije mala za srpske uslove, ali barem ne moramo da platimo 200-300 hiljada evra samo da bismo ga doveli. Konkurencija je dobra i zadovoljan sam igračkim kadrom.







Pošto još nije gotov prelazni rok, jedino ukoliko nam neki igrač ode, možemo da dovedemo zamenu za njega'', izjavio je Lalatović.







On veruje da njegov aktuelni sastav može i više od onoga što je do sada postigao, a više očekuje i od samog sebe.





''Ovo je tim koji je prošle sezone osvojio treće mesto i trofej u onako fenomenalnom finalu, kakvo nije viđeno u Srbiji u poslednjih 20 godina. Ovaj tim uvek može više, a mogu i ja kao trener.







Ako ja mislim za sebe da to mogu, onda moraju i oni. Prostora ima i mislim da za jedno-dva kola, odnosno posle one pauze, sigurno možemo da se dignemo za nekih 10-15 posto. To bi bilo sasvim dovoljno da nastavimo da igramo u ovom ritmu i dajemo golove'', smatra Lalatović.



