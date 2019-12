Pre tačno tri godine se dogovorio sa Zvezdom, a danas je rezerva u banjalučkom Borcu...

Crvena zvezda je pre tačno tri godine dovela fudbalera koji je trebalo da pojača konkurenciju u napadu, Srđana Vujakliju.



Ovaj napadač je imao problema da stigne do minutaže kod Miodraga Božovića jer su mu konkurencija bili Sikimić, Orlandić, Joveljić, Milić i Vučićević.



"Definitivno sam igrač Crvene zvezde od 2017. godine i jedva čekam da se vratim na teren i počnem pripreme 9. januara. Uželeo sam se fudbala posle nepravedne šestomesečne suspenzije od strane Borca", istakao je tada Vujaklija za "Mondo", pre tačno tri godine.



Njegovom potpisu za Zvezdu pre prethodila suspenzija od šest meseci od strane Borca iz Čačka, a kada je stigao u Zvezdu nije mnogo pokazao, postigao je svega dva gola i napustio klub nakon šest meseci.



Put ga je vodio preko Ordabašija, Gvangjua, Proletera iz Novog Sada do Borca iz Banja Luke gde igra danas.



Uglavnom je rezerva, ulazi sa klupe, a do sada je postigao dva gola u sezoni, uz jednu asistenciju.