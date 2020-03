Pravo osveženje za Stankovića, povratak neumornog veziste!

Crvena zvezda se nakon derbija okreće narednim izazovima, a prvi jeste gostovanje Mačvi.



Svoje utiske pred ovaj duel podelio je i Branko Jovičić.



"Nijedno gostovanje u Srbiji nije lako. Međutim, mi smo Crvena zvezda i svi timovi žele da se prikažu u najboljem mogućem svetlu protiv nas, ponekad i pružaju mnogo više od svojih mogućnosti. To je na neki način i dobro, prevashodno zbog kvaliteta fudbala. Gledamo samo sebe, igramo napadački, ne razmišljamo toliko o protivniku, već samo o svojoj igri, tako da verujem da ćemo upisati nova tri boda", rekao je Branko Jovičić pred gostovanje Mačvi.



Ono što treba očekivati jeste Jovičićev povratak na teren baš u ovoj utakmici.



"Treniram od početka priprema sa ekipom što mi je izuzetno drago. Na meni je da radim maksimalno, da budem fokusiran na teren, želim i moram da se vratim što jači i spremniji. Očekujem da se što pre vratim na teren, uželeo sam se fudbala, i čitavog tog ambijenta pune Marakane. Na stručnom štabu je da odlučim kada je prava prilika za to, ja uvek dajem celog sebe i pun sam samopouzdanja", kaže on.



Ističe i promenu koncepta igre od dolaska Dejana Stankovića, kaže da sada Zvezda igra na gol više.



"Pored rezultata koje smo postigli, svi su videli i da nam se kocept igre promenio. Počeli smo da igramo agresivno, napadački i na gol više, što mi i želimo da postignemo, da Zvezda po tome bude prepoznatljiva. Videli smo i na derbiju da smo u prvom delu igre imali nekoliko prilika za gol, nismo uspeli da ga postignemo, dok u drugom poluvremenu je bilo dosta seckanja igre. Međutim, sa druge strane napredujemo u svakom smislu na terenu, tako da verujem da ćemo u svakoj sledećoj utakmici biti što bolji i spremniji", kaže on.