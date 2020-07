''Pravilo U21'' - Šta piše u članu 60 Propozicija Superlige?

Od nove sezone u Superligi, sve ekipe će biti u obavezi da u svom sastavu imaju po dvojicu U21 igrača, do 21 godine starosti.





Šta to konkretno znači i od kada će se računati ta starosna granica, objašnjava član 60 Propozicija Superlige za sezonu 2020/21, koji se odnosi i na ograničenje u vezi sa brojem stranaca u ekipi (četiri).







''Pravo nastupa imaju i strani igrači (igrači koji nemaju zvanično državljanstvo Republike Srbije) i to u sezoni 2020/2021 četvorica stranih igrača, po klubu na jednoj utakmici koji se unose u zapisnik-protokol.





Počev od takmičarske sezone 2020/2021 fudbalski klubovi koji učestvuju u takmičenju Super lige Srbije obavezni su da počnu utakmicu sa najmanje 2 (dva) domaća igrača (državljana Republike Srbije) koji su rođeni dana 1.1.1999. godine i mlađi.







Ukoliko se za vreme prvog poluvremena utakmice vrši zamena domaćeg igrača uzrasta do 21 godine, a nakon njegovog izlaska iz igre u toj ekipi ne ostane obavezan broj domaćih igrača uzrasta do 21 godine, umesto njega u igru može ući samo domaći igrač uzrasta do 21 godine'', navodi se u članu 60.





Dakle, iako će već od sledećeg meseca (29. avgusta) imati više od 21 godine, Veljko Nikolić koga smo uzeli kao primer, do kraja sezone će se računati kao U21 igrač.

