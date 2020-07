Poznat i prvi protivnik Crvene zvezde na pripremama

Crvena zvezda će ostati duže nego što je planirano na Divčibarama.



Plan je da se celokupne pripreme sprovedu na Maljenu, pa je tako otkazan odlazak u Vrnjačku Banju gde je planiran drugi deo priprema.



Sada je zakazana i prva provera.



Crvena zvezda će u Lajkovcu igrati prvu pripremnu utakmicu protiv ekipe IMT iz Rakovice i to u četvrtak od 18 časova.



Traže se i ostali protivnici, a poznato je samo da će Crvena zvezda imati generalnu probu na svom stadionu pred početak prvenstva, želja Dejana Stankovića je da to bude tim iz inostranstva, ali je pitanje koliko će to biti moguće.