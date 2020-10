Poziv Ilieva je promenio sve! Miloš Jojić došao da ''vrati Partizan tamo gde mu je mesto''!

Za razliku od Filipa Holendera, Ivana Obradovića, Svetozara Markovića, Miloš Jojić je dobio priliku da se na konferenciji za medije obrati javnosti i da odgovara na pitanja novinara.





Na početku je otkrio kako je do transfera uopšte došlo posle duge neizvesnosti.







''Dve godine sam u priči i svake godine se moje ime sponinje u ovom kontekstu. Kad je Sale postao trener, bio sam u Istanbulu, čitam vesti i Ivica Iliev me zove...





Moji planovi nisu bili da se vratim u Srbiju, već u Bundesligu i to je bio moj cilj. To sam otvoreno rekao, ali adekvatne ponude nisu bile Partizan je bio mnogo interesantnijih od tih klubova koji su se pojavljivali. Kako sam motivisan, željan fudbala i da pomognem Partizanu'', izjavio je Jojić.





U Partizanu će ponovo zaigrati sa nekadašnjim saigračima, a po svoj prilici debitovaće u derbiju protiv Crvene zvezde.





''To su sve momci koje ja znam odranije i nekom smo kontaktu. Dolazim kući, osećam se domaćim, ne kao da sam došao u neku novu sredinu.



Svestan sam da se od mene mnogo očekuje, spreman sam, motivisan, davaću sve od sebe, više nego 100 posto sam spreman u glavi, fizički ću biti i to je to.



Sticajem okolnosti imam mogućnost da debitujem u derbiju, ne znam šta je šef zamislio, nisam odradio još nijedan trening sa ekipom, tek ću od srede, a danas ću raditi individualno'', objašnjava Jojić.

Period u Bašakšehiru sa igračke strane nije protekao kako je očekivao, pa je išao na pozajmicu u Volfsberger.





''Dve godine sam proveo u Bašakšehiru, nisam se puno naigrao iz ko zna kojih razloga. Najvažnije je da sam sada ovde, odigrao sam poslednjih šest meseci jako dobro. Sa Bašakšehirom sam se rastao na lep način'', ističe Jojić.





Neminovno je bilo i podsećanje na njegovu generaciju iz Partizana koja je svojevremeno u mlađim kategorijama dominirala. Uz to podsećanje i poruka za navijače šta mogu da očekuju od njega u nastavku sezone.







''Crvena zvezda nije mogla da nam parira, u tim mlađim kategorijama padali su i Real, i Juventus, i Napoli, igrali smo i sa starijima, dosta je to dobro izgledalo.



Ja sam se vratio da vratim Partizan tamo gde mu je mesto, sa svojim kvalitetima, iskustvom iz inostranstva. Da se bori za titulu, da bude šampion i da uđe u Ligu šampiona.



Partizan ima dobru ekipu, ima dosta oscilacija u igri, ali Bože moj, to je sastavni deo fudbala, biće toga još. Aludiram na poslednju utakmicu u Milanovcu.



Vratiću se na 2013. Imali smo 12-13 bodova više od Zvezde i u četiri utakmice smo prokockali, pa smo to morali da branimo u derbijuu. Sve je moguće, svi igraju danas fudbal, neće ni njima biti lako. Biće trnovit put, ali daćemo sve od sebe da izvučemo maksimum'', poručio je Jojić i dodao da mu je želja i da se posle pet godina ponovo vrati u naš nacionalni tim.



Kada je u pitanju formacija u kojoj se najbolje snalazi, a koju će trener Stanojević verovatno prilagoditi i njemu, Jojić kaže:



''Ja sam u Austriji igrao 4-4-2 u rombu, bila je izuzetno zahtevna formacija, sa puno trčanja. Prilagodio sam, se brzo, igrao sam i druge formacije i sve mi je to poznato. Sa igračima koje imamo, trener će moći da varira'', zaključio je Jojić.