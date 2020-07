Povratak otpisanih u Zvezdi, kakav je Stankovićev plan?

Dejan Stanković će iskoristiti ovo leto kako bi napravio tim po svojoj meri, a u tome bi mogli da mu pomognu fudbaleri koji su već pod ugovorom u Crvenoj zvezdi. Sportski žurnal piše da bi pojedini igrači koji su bili pozajmljeni prošle sezone mogli da dobiju priliku da se dokažu stručnom štabu "crveno-belih".Kao prvi se ističe Stefan Hajdin koji je imao veoma dobru sezonu u Voždovcu, on bi na Marakani bio rezervna opcija Milanu Rodiću kojem će sasvim sigurno biti potreban odmor.Takođe, Nikola Vasiljević se vraća iz Radnika i figurira za mesto jednog od trojice golmana Zvezde, no kako se govorilo o dolasku Stankovićevog sina Filipa, ni to nije izvesno.Erik Jirka bi zauzeo mesto stranca, pa postoji mogućnost za novi rastanak naredne sezone, privremeni ili trajni, ali situacija je i dalje nejasna.Milan Jevtović neće ostati u Apoelu koji nije želeo da izdvoji 400.000 evra za njegov transfer, dok će Dejan Meleg definitivno biti otpisan pošto će uskoro dobiti predlog o prekidu saradnje sa Zvezdom.Dugo je leto pred Dejanom Stankovićem, a zbog ograničenog budžeta neki od otpisanih igrača bi mogli dobiti novu šansu da se dokažu.