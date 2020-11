Potvrđeno - Zvezda bez šestorice u Belgiji!

Crvena zvezda u četvrtak gostuje Gentu u četvrtom kolu Lige Evrope, ali će biti znatno oslabljena.



Ono o čemu se spekulisalo prethodnih dana, sada je i potvrđeno od strane Zvezdana Terzića koji je gostujući na TV Prva otkrio i kadrovske probleme.



"U Belgiju idemo bez šestorice prvotimaca, pošto ne možemo da računamo na Kataija, Gobeljića, Sanogoa, Rodića, Kange i Gavrića. Ipak, to ne umanjuje našu želju i planove. Znamo da nam je potrebna jedna pobeda do kraja grupne faze da bismo obezbedili još jedno evropsko proleće i želimo da je ostvarimo već u Belgiji", rekao je Terzić.



On je dodao da Katai i Kanga imaju problema sa primicačem, Gobeljić je povredio list, Rodić je zaražen koronavirusom, dok Sanogo odrađuje suspenziju. Željko Gavrić ima najveće šanse i verovatno će biti prvi koji biti spreman, samo je pitanje da li za četvrtak ili za vikend.



Utakmica Gent - Crvena zvezda na programu je u četvrtak u 18.55.