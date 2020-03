Potvrđeno - ''Zmajevi'' sa novim trenerom protiv Partizana!

Najveće razočaranje na početku drugog dela sezone svojim navijačima priredila je ekipa Voždovca, koja je u seriji od čak pet uzastopnih poraza, pa je ozbiljno doveden u pitanje plasman u plej-of.





Da sve bude teže po ''Zmajeve'', u sledećem kolu im dolazi Partizan, pa je posle ubedljivog poraza od Inđije (3:0) odlučeno da se okonča saradnja sa dosadašnjim šefom struke Radomirom Kokovićem.





Ugovor je sporazumno prekinut, devet meseci posle Kokovićevog dolaska na klupu Voždovca.







''Žao nam je što je do ovoga došlo, ali smo obostrano došli do zaključka da je tako najbolje zarad dobrobiti kluba, a to je svima u prvom planu. Želeo bih da se zahvalim Radetu Kokoviću i njegovom stručnom štabu na sjajnoj saradnji u prethodnom periodu.







Nema sumnje da svi iz ove saradnje izlazimo bogatiji za jedno veliko iskustvo koje će nas učiniti boljima u budućnosti i hvala još jednom Radetu što je naš klub reprezentovao na najbolji mogući način. Ponosan sam na to što smo kao klub imali hrabrosti da pružimo šansu tako mladom treneru, i želimo mu sve najbolje u budućnosti'', izjavio je generalni direktor Voždovca Miloš Mirković.



On je potvrdio i da neće biti nikakvih privremenih rešenja, već će novi trener biti imenovan u narednih par dana, u svakom slučaju pre utakmice sa Partizanom u sledećem kolu.



''Nećemo pribegavati privremenim rešenjima, već će rukovodstvo kluba u naredna dva dana doneti odluku o novom šefu stručnog štaba koji će voditi ekipu u narednom meču protiv Partizana.







Ambicije kluba se ne menjaju, iako nam pozicija nije ista kao na startu drugog dela prvenstva. Želimo da osiguramo mesto u plej ofu Superlige i javnost će uskoro biti obaveštena o svemu što se dešava u Voždovcu'', zaključio je Mirković.