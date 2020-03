Potvrda društvene odgovornosti, Voždovac postaje deo jake evropske inicijative!

Da je jedan od ozbiljnijih klubova u Srbiji, Voždovac potvrđuje već nekoliko godina i to ne samo na terenu, već i van njega. Klub nastoji da bude društveno odgovoran, pa je tako u protekloj sezoni na dresovima nosio logo Humanitarne organizacije "Zajedno za život", a posebna mesta na stadionu zauzimajuv i baneri ove organizacije.



"Klub je na inovativan način pružao podršku i Udruženju roditelja dece obolele od raka, NURDOR-u, u nekoliko navrata i tako uspeo da alarmira javnost i skrene pažnju na projekat Roditeljske kuće za koju se trenutno bori ovo udruženje.



I ovoga puta Zmajevi neće ostati imuni na poziv da svoje kapacitete stave u službu višeg cilja jer je na adresu kluba u Zaplanjskoj ulici stigao poziv iz Holandije od strane Fondacije "Mreža Evropskog fudbal za razvoj" (European football for development network) i to za uključivanje u inicijativu ove organizacije pod nazivom "Mi smo više od fudbala" (#WeAreMoreThanFootball), što Voždovac zaista i jeste", stoji u saopštenju dostavljenom medijima.



Klubovi članice ove inicijative biće aktivirani od 23. marta do 16. aprila na različite načine, a najaktivniji klub dobiće i specijalnu nagradu.



Mnogi evropski klubovi su do sada uključeni u ovu akciju, između ostalih i Juventus, PSV, Ajaks, Čelsi...