Potpis u Partizanu koji se čekao!

Dosadašnji stipendista Partizana, talentovani igrač sredine terena, Nikola Čolić rođen 2002.godine, potpisao je svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-belima do juna 2024!



Nikola je do sada kao pozajmljeni igrač nastupao za FK Teleoptik gde je i pokazao svoj raskošni talenat.



"Za mene je ovo početak ostvarenja dečačkog sna. Znam da je ovo tek prvi korak i da je preda mnom još mnogo truda i rada, ali sam spreman da dam celog sebe i u budućnosti ostavim dubok trag u crno-beloj porodici i šire. Zahvaljujem se zaista svima na ukazanom poverenju od trenera, menadžera i čelnih ljudi kluba koji su me podržavali svih ovih godina, a posebno sada tokom potpisivanja prvog profesionalnog ugovora. Ovo je veliki dan za mene", rekao je Čolić, a prenosi sajt kluba.



Čolić igra na poziciji ofanzivnog veznog, mada mu nije strano da napadne i po krilnim pozicijama.