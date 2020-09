Posle žreba Zvezdi stigla loša vest iz Grčke!

Portugalski napadač Tomane najverovatnije napušta redove Crvene zvezde, on se pred meč sa TSC-om dogovorio sa turskim Sivasporom, koji bi Zvezdi na ime transfera trebalo da uplati 800 hiljada evra.Više OVDE Odmah se reaktivirala priča oko dolaska Federika Makede na "Marakanu", Italijan je velika želja "crveno-belih" ovog leta, pisalo se i da je postignut dogovor sa bivšim napadačem Mančester junajteda i da problem pravi Panatinaikos oko obeštećenja.Ipak, realnost je nešto drugačija, to je sada sasvim jasno.Kako je i zvanično obelodanjeno na sajtu grčkog kluba, Federiko Makeda je potpisao novi ugovor sa Panatinaikosom, do leta 2023. godine.Dakle, od Makede nema ništa, on ostaje u Atini, ostaje da se vidi da li će Zvezda pokušati da dovede Andersona Silvu, Brazilca iz portugalskog Famalikaa, koji je takođe na radaru šampiona Srbije.Bilo kako bilo, Zvezdi će biti potrebna kvalitetna pojačanja, jer ako prođe Omoniju na poslednjem koraku ka grupnoj fazi Lige šampiona će imati izuzetno jakog protivnika.