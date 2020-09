Posle TSC, i Vojvodina aktivirala "bombu" - još jedan reprezentativac Srbije se vratio u Superligu!

TSC iz Bačke Topole doveo je danas Marka Petkovića, a njemu će se u Superligi pridružiti još jedan bivši reprezentativac Srbije.



Vojvodina je danas objavila da se 34-godišnji čuvar mreže Željko Brkić vratio u matični klub sa kojim je potpisao ugovor na godinu dana.



"Presrećan sam što sam se vratio i što sam u prilici da karijeru završim tamo gde sam je i počeo, odnosno gde sam proveo sve najlepše trenutke. Biću na raspolaganju svima i daću sve od sebe da pomognem kako god i koliko god mogu, jer to je prevashodni razlog mog dolaska. Što se ove sezone tiče, ne bih da se služim standardnim frazama, ali Vojvodina uvek ima velika očekivanja i sigurno je da ne bih želeo ništa manje nego prošle godine", istakao je golman koji je poslednji angažman imao u Paoku za koji je nastupao do 2018. godine.



Željko Brkić je za Vojvodinu do sada branio na 117 utakmica, dok je za reprezentaciju Srbije zabeležio 11 nastupa.



Tokom karijere, osim za Vošu i Paok, nastupao je još i za Proleter, Udineze, Sijenu, Kaljari i Karpi.



Sada će u Vojvodini zadužiti dres sa brojem 17.